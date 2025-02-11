"مين بيحمي أخوه".. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ولاد الشمس" تمهيدًا لعرضه في رمضان

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch It" البرومو الرسمي لمسلسل "ولاد الشمس"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البرومو، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: مين بيحمي أخوه مسلسل ولاد الشمس يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCH IT".

ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسل "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، فرح يوسف، ومعتز هشام، ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

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