بالفيديو.. حسن الرداد يكشف أسباب غياب إيمي سمير غانم عن التمثيل الفترة الماضية

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسن الرداد ، عن أسباب غياب زوجته إيمي سمير غانم، عن الدراما والتمثيل الفترة الماضية، بعد تأثرها نتيجة وفاة والدها النجم سمير غانم، ووفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال حسن، في لقاءه ببرنامج "عرب وود": "أنا بقول لـ إيمي أنتي سمير غانم وهو صغير، لازم تعملي لينا أفلام ومسلسلات كوميدية لأن عندها موهبة كبيرة، وحرام تبقى عندها طاقة كوميدية ومكسلة إنها تشتغل".

وأضاف: "كان في ظروف مرت بيها العيلة خلتها مش عايزة تشتغل وقعدت أضغط عليها وأحمسها ترجع تشتغل والمنتجين السنين اللي فاتت كانوا بيكلموها ويبعتولها أفلام ومسلسلات، ان شاء الله ترجع بقوة في مسلسل عقبال عندكوا في رمضان 2025".

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مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام.

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