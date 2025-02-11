أروى جودة تنشر صورًا من عقد قرانها.. وتغازل زوجها بطريقة رومانسية

كتب - معتز عباس:

غازلت الفنانة أروى جودة زوجها وذلك بعد أيام من الاحتفال بعقد قرانها رسميًا.

ونشرت آروى، صورًا جديدة مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أحبك دائمًا إلى الأبد".

وكانت احتفلت أروى بعقد قرانها يوم الاثنين 20 يناير، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

اقرأ أيضا..

غادة عبدالرازق تستعرض جمالها وهي تضع المكياج.. والجمهور يغازلها (فيديو)

بعد تصدر كندة علوش بوستر مسلسل "إخواتي".. كيف علق عمرو يوسف؟