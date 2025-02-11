"خسر 24 كيلو".. مراد مكرم يكشف تفاصيل نزول وزنه

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان مراد مكرم عن رحلته في فقدان الوزن، وخسارته 24 كيلو، وذلك خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقال مكرم: "ده كان قرار أخد سنين، وكان جسمي كويس قبل ما أتجوز بسنتين أو تلاتة، ومع الجواز والعزومات الكتيرة لاقيت نفسي تخنت جامد أوي، وبرنامج "الأكيل" زودني 8 أو 10 كيلو لكن مش هو اللي تخني، وابتديت أدخل في مشاكل صحية زي الركب، وابني في طفولته كنت مقلبوظ أوي ومكنتش بعرف ألعب معاه، وحصل تراكمات، وليه أعمل في نفسي كده".

وتابع: "وأخدت فترة كبيرة عشان أخرج من الدائرة دي وإني مش هطلع همي في الأكل، وجتلي فكرة إني أروح الجيم، ومفكرتش إني أعمل تكميم، واللي تخني إني بطلت ألعب رياضة، ولما بطلت رياضة وبدأت أكل، ابتدى وزني من هنا يزيد".

وأضافت: "وفكرة إني ملجأتش لحلول سريعة زي "التكميم"، إني مش مضطر، وبدأت الجيم من أربع شهور لكن بدأت أخس من قبل كده، وخسيت 24 كيلو، وفي أول 10 كيلو خسيت غصب عني بسبب مرض السكر، والدكتور كتبلي حقن خسستني لأنها بتخلي معدل الحرق يزيد، وبعد ما وقفت الحقن واتعودت إني ماكلش كميات، رجعت أتمرن، ومع التمرينات والحرق وبعض نصايح الكوتش نزلت 14 كيلو، ومش مستعجل إني أخس عشان وشي ميبقاش شكلي وحش لإن أنا راجل ممثل، وأنا وصلت في 2020 لوزن 158 كيلو، ولو كنت لجأت لعملية، شكلي كان هيكبر 20 سنة".

من جانب آخر، الفنان مراد مكرم سيشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "جودر2" بطولة النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، غادة طلعت، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، ومسلسل "النُص بطولة الفنان أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي".

يذكر أن، مراد مكرم شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهي" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وخاض بطولته روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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