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صابرين تنصح النساء بتناول الكوارع: "اللي بيحبها ياكلها على طول"

11:52 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    صابرين
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    صابرين ومحمد الشرنوبي من مسلسل إقامة جبرية
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    صابرين من مسلسل إقامة جبرية
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    صابرين من كواليس مسلسل الحلم
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    صابرين من كواليس فيلم سواق الهانم
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    صابرين
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    صابرين
  • عرض 14 صورة
    صابرين (5)
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    صابرين
  • عرض 14 صورة
    صابرين
  • عرض 14 صورة
    صابرين
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    صابرين
  • عرض 14 صورة
    الفنانة صابرين
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كتبت- منى الموجي:

حلت النجمة صابرين ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، وتحدثت عن مشوارها الفني وأحدث أعمالها.

وعن عمليات التجميل وحفاظها على شكلها ووزنها، قالت صابرين "بستخدم لبان دكر وأحط على وشي، واللي بيحب الكوارع ياكلها على طول لإنها مليانة كولاجين ومش بتخن، ونهتم بفيتامين سي طبعا اكتر فاكهة بحبها في حياتي برتقان ويوستفندي".

وتابعت "البوتوكس والفيلر متعتبرش تجميل، التجميل شد رقبة وكده بس أنا بخاف شوية من الحاجات دي، شفنا ناس بوقها اتعوج وبقت خد وخد، أنا بخاف"، وردًا على سؤال "هل تحب تجاعيدها؟"، قالت "ساعات لأ طبعا، وساعات لو هتخدم دور أحبها قوي".

جدير بالذكر أن صابرين شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض.

صابرين إقامة جبرية الكوارع فيتامين سي الكولاجين عمليات التجميل البوتوكس الفيلر
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