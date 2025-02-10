ملك زاهر تكشف تفاصيل خلافها مع شقيقتها ليلى وتعرضها لوعكة صحية - فيديو

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، عن تفاصيل دخولها في خلاف حاد مع شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، تعرضها لوعكة صحية لإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة.

وقالت "ملك"، خلال ظهورها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي": "عشت كانت متعبة في حياتي اتخنقت أنا وأختي خناقة كبيرة وقعدنا 5 شهور مش بنكلم بعض وبعدنا عن بعض ومش بنام جنب بعض، بسبب واحدة تدخلت ما بينا".

وأضافت، أنها خلال هذه الفترة تعرضت لوعكة صحية اضطرتها لإجراء عملية جراحية، وبعد خروجها من غرفة العمليات كانت أول كلماتها لأختها تعبيرًا عن حبها واعتذارها وتطلب منها أنها لا تبتعد عنها مرة أخرى.

وتابعت: "أول ما شوفت أختي قولتها أنا بحبك وأنا آسفة ومتزعليش مني ومتبعديش عني تاني، وقعدنا نتكلم واتصالحنا".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة، حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.