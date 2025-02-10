أحدث ظهور لـ نيللي كريم.. ومنى زكي تعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نيللي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أريد أن أشكر الجميع في هذا اليوم أحبكم جميعًا".

تفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم مريم الخشت، إيمي سالم، غادة عبدالرازق، منى زكي، حمزة العلايلي.

تشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل إخواتي، بطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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