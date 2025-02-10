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هنا الزاهد تنشر صورة من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل "إقامة جبرية".. ونجوم الفن يعلقون

06:38 م الإثنين 10 فبراير 2025

هنا الزاهد

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على السوشيال ميديا، صورة من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل "إقامة جبرية"، والذي شهد انتحار سلمى.

ونشرت هنا، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلوة لكن نفسية.. سلمى ليس لها نهاية".

وتفاعل عدد من نجمات الفن مع الصورة، وهن، إنجي كيوان، إيمان العاصي، إنجي علاء، ساندي، ونور الزاهد.

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

هنا الزاهد في اقامة جبرية

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هنا الزاهد هنا الزاهد على انستجرام الحلقة الأخيرة لمسلسل إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية
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