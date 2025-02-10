رانيا محمود ياسين تساند والدتها في جنازة شقيقها بمسجد الحصري (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصلت الفنانة رانيا محمود ياسين بصحبة والدتها الفنانة شهيرة، منذ قليل، لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر لتشييع جنازة خالها وحيد حمدي وشقيق والدتها.

وظهرت "رانيا" وهي تساند والدتها بعد رحيل شقيقها، استعدادا لصلاة الجنازة على روحه وتوديعه لمثواه الأخير، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وكانت رانيا محمود ياسين، أعلنت أمس الأحد عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبرحسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

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