تامر أمين يعلق على جدل فيديو أحمد حلمي مع زوج كارمن سليمان

كتبت- نوران أسامة:

علق الإعلامي تامر أمين، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول النجم أحمد حلمي بعد تداول فيديو مقتطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجمعه مع زوج المطربة كارمن سليمان.

وقال "أمين" ببرنامج "آخر النهار": "لما حصلت الهوجة على السوشيال ميديا أحمد حلمي رد في الأول بصورة لها معنى إنه مش شايفكوا ومش سامعكوا، وأنا استغربت وقولت مش أحمد اللي يعمل كدة.. أحمد حساس ولطيف وبيحب جمهوره ويحافظ على إحساس جمهوره".

وأضاف: "إمبارح أو النهاردة أحمد نزل بوست يشرح فيه القصة، لكن البوست مفيهوش طبطبة على اللي زعل، عندي رسالة واحدة لأحمد حلمي، فيها إيه لو قلنا للناس مكانش قصدي وحقكم عليا، حاولت أهزر وأطلع إفيه غير موفق.. بالعكس هتكبر أكتر ما إنت كبير في نفوس وعيون الناس".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو بعد عرض مسرحية "بني آدم" التي قدمها النجم أحمد حلمي في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وقال "حلمي" بالفيديو "إفيه" مع الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

ومازح حلمي الملحن مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول بالقاعة، وسأله: "أنت منين؟"، ليرد عليه جاد: "من مصر"، ليقول حلمي: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم".

مسرحية "بني آدم" من إخراج هشام عطوة، وبطولة أحمد حلمي،أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

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