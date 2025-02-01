هنا الزاهد: ذهبت لطبيب نفسي بسبب "إقامة جبرية"

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هنا الزاهد إنها ذهبت لطبيب نفسي أثناء التحضير لدورها في مسلسل إقامة جبرية، حتى تستطيع فهم الشخصية التي تقدمها.

وتابعت خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي: "اشتغلت قوي على الدور، ورحت لدكتور نفساني عشان أفهم هي ليه بتتصرف كده. قعدت معاه أكتر من مرة وحكيت له قصة المسلسل كلها".

وأضافت أن العمل على الشخصية لم يتوقف عند هذا الحد، بل تابعت العديد من المواد التي ساعدتها في تقديم الدور بشكل أكثر عمقًا، خاصة مع تطور الأحداث.

تطرقت هنا الزاهد إلى المشاهد الأكثر تأثيرًا في العمل، مشيرة إلى مشهد وقوفها أمام المرآة بعد ارتكاب جريمتها الأولى، ووصفت التجربة بالمؤثرة والعاطفية للغاية، واستكملت: "كنت واقفة قدام المراية، ودموعي نازلة، لأني قتلت الشخص اللي بحبه. كان مشهد صعب جدًا، وكمان المشاهد اللي جمعتني بالأستاذة صابرين كانت قوية جدًا، خاصة لما خوّفتها بجد في أحد المشاهد، لدرجة إنها قالت لي: أنا خفت بجد، حسّيت إنك فعلاً مجنونة!".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، كما يشاهد لها الجمهور مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين ومحمد الشرنوبي، وحصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards 2025.