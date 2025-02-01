هنا الزاهد توضح حقيقة حصولها على سيارة بـ20 مليون جنيه كهدية

كتبت- منى الموجي:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على الجدل الذي أثير حول فيديو انتشر مؤخرًا، ظهرت خلاله أمام سيارة فاخرة، واعتقد البعض أنها حصلت عليها كهدية، بمناسبة عيد ميلادها، مشيرين إلى أن سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.

وقالت هنا في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم المعروض على قناة ON: "الموضوع انتشر بشكل كبير، بس لازم الناس تشوف المصدر الأول. القصة كلها إن عندي معجبة اسمها ملك، عمرها 6 سنين، وعائلتها فلسطينية مقيمة في السعودية. العيلة دي بتحضر كل مسرحياتي وبيجيبولي ورد دايمًا".

وأوضحت أن الفيديو المتداول كان من احتفال الطفلة ملك بعيد ميلادها -هنا- خلال أحد عروض المسرحية التي تشارك فيها، إذ وجدت بعد العرض عائلة ملك ومعهم سيارة مزينة بالورود وبها تورتة، متابعة: "العربية اللي ظهرت في الفيديو كانت مزينة بالورد والتورتة، والناس افتكروا إنها هدية عربية حقيقية، مع إنها كانت مجرد حركة لطيفة منهم".

وأعربت هنا الزاهد عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد انتشار الفيديو بمعلومات خاطئة، قائلة: "لقيت ناس كتير بتهاجمني وبيقولوا ليه هنا تقبل عربية غالية، وأنا عمري ما فكرت في كده! القصة كلها كانت حركة لطيفة من عيلة بتحبني، وعملتلي مفاجأة جميلة حسيت إنها حاجة من القلب".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، كما شاهد لها الجمهور مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين ومحمد الشرنوبي، وحصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards 2025.