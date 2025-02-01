"أولادي موافقوش".. علاء زينهم يكشف عن رفضه دور متحرش في فيلم لـ إيناس الدغيدي

كتب- مصراوي:

أكد الفنان علاء زينهم أنه لا يشعر بالظلم رغم حصوله على جائزة واحدة طيلة مسيرته الفنية التي وصلت لأكثر من ٣٠٠ عمل سينمائي ومسرحي ودرامي.

وقال زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، المعروض على شاشة "الحياة"، أنه لا يعتبر نفسه نجم دور ثاني بل دور ثالث ورابع، مؤكدا أنه لا يهمه على الإطلاق أنه يكون نجم شباك فكل ما يهمه هو القيام بعمله على أكمل وجه.

وكشف زينهم خلال اللقاء أنه رفض دور متحرش كانت عرضته عليه المخرجة إيناس الدغيدي في أحد أفلامها، بعد رفض أولاده القيام بهذا الدور: وقالوا له: "بعد هذا العمر هتقوم بدور متحرش يابابا؟".

يذكر أن، الفنان علاء زينهم يشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

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