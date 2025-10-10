كتبت- منى الموجي:

قبل عرضه العالمي المُنتظر ضمن الدورة الـ41 من مهرجان وارسو السينمائي الدولي (من 10 إلى 19 أكتوبر 2025) في المسابقة الرسمية، وبعدها عرضه الأول في العالم العربي ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "كولونيا" الإعلان التشويقي الأول.

فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام، ويُقام العرض العالمي الأول للفيلم في 11 أكتوبر، على أن تُعقد له ثلاثة عروض إضافية ضمن فعاليات المهرجان. وقريباً بجميع دور عرض العالم العربي.

ينتمي فيلم "كولونيا" إلى نوعية الدراما العائلية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهم، و خلافاتهم، وصورتهم عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

"كولونيا" بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إلى جانب مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني، الفيلم من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك، والمخرج محمد صيام عبر شركته ارتخانة، بمشاركة المنتجين إنغريد ليل هوغتون، فادي عطالله، غيّوم دو سيّيل.

وحصل الفيلم على دعم من: الصندوق الأحمر السينمائي، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجي الجنوبي للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، و Visions Sud Est، ومعهد الدوحة للأفلام، وبرنامج "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي، ومنصة "سيني الجونة" التابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ومنصة مالمو للمشاركة في الإنتاج، والمعهد السويدي للفيلم، وبرنامج "Eastern Promises" في مهرجان كارلوفي فاري، وملتقى القاهرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتولى توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.

"كولونيا" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.