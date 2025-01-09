نانسي ونجوى وإليسا... كيف علق نجوم لبنان الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي اللبناني والسوري، على تهنئة جوزيف عون الذي تم انتخابه مؤخرًا لرئاسة لبنان، متمنيين له التوفيق فيما هو قادم.

وجاء بين أبرز هؤلاء النجوم، ماجد الرومي، نوال الزغبي، وائل كفوري، نانسي عجرم، أصالة، وليد توفيق، عاصي الحلاني، دانييلا رحمة، فارس كرم، زياد برجي، معتصم النهار.

وإليكم تهنئة النجوم للرئيس اللبناني الجديد:

نانسي عجرم

حرصت النجمة نانسي عجرم، على تهنئة الرئيس اللبناني المنتخب، عبر حسابها الرسمي على "X" وكتبت: "بداية جديدة ل لبنان من اليوم، ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون ولإلنا كلنا، إن شاء الله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل".

وائل كفوري

نشر الفنان وائل كفوري، صورة تجمعه بالرئيس اللبناني، جوزيف عون، عبر حسابه الرسمي على "X"، وكتب: "صاحب أخلاق ومبدأ، ومنك ما عنا أبدًا، مغوار من صفوف الجيش، طالع عا قصر بعبدا".

نجوى كرم

حرصت الفنانة نجوى كرم، على تهنئة الرئيس اللبناني الجديد بمنصبة، وعلقت عبر حسابها على "X": "الجيش دايمًا ورقة رابحة للوطن، لأنو لكل الوطن، هنيئًا لقائدنا بـ لبنان وهنيئًا لـ لبنان بقائدنا، منوصيك فينا متل ما منوثق فيك".

إليسا

وانضمت الفنانة اللبنانية، إليسا لقوافل المهنئين بمنصب الرئيس اللبناني الجديد، وكتبت عبر حسابها على "X": "فخامة الرئيس العماد جوزيف عون".

ماجد الرومي

هنأت الفنانة ماجدة الرومي، الرئيس اللبناني جوزيف عون بمنصبه الجديد، وكتبت عبر حسابها على "X": "نيال لبنان وشعب لبنان فيك، فخامة الرئيس جوزيف عون، ربنا يوفقك وبوفقنا معك يا أشرف رجال لبنان".

نوال الزغبي

قامت الفنانة نوال الزغبي، بتهنئة جوزيف عون بعد توليه منصب رئاسة لبنان، عبر حسابها على "X" وقالت: "مبروك لنا جميعًا، مبروك للبنان رئيسه الجديد، العماد جوزيف عون، على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع، بلد الريادة والثقافة والفنون".

راغب علامة

حرص الفنان راغب علامة على تهنئة الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وكتب عبر حسابه على "X": "وأخيرًا وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات، نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كل التوفيق في مهمته الصعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى بر الأمان والسلام والإزدهار".

ميريام فارس

هنأت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، الرئيس اللبناني، جوزيف عون بمنصبه الجديد، ونشرت تهنئتها عبر حسابها على "X" وقالت: "ما بيحمينا ويبجمعنا وبيخلي بلدنا يعيش بسلام إلا الجيش اللبناني وقائده، مبروك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد كلنا سوا إيد بإيد".

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