خلف الكواليس.. هكذا تقدم هنا الزاهد شخصية سلمى في مسلسل "إقامة جبرية" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

عرضت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو خلف كواليس تصويرها مسلسل "إقامة جبرية"، الذي يعرض حاليًا على منصة "watch it".

ونشرت هنا الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "خلف الكاميرا.. سلمى من إقامة جبرية".

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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