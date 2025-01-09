بإطلالة شتوية..أحدث ظهور لـ كارولين عزمي وأحمد العوضي يعلق (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية خلال تواجدها بفرنسا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل مع تدوينتها الفنان أحمد العوضي بوضع إيموجي "قلوب". بينما كتبت الفنانة لقاء سويدان "استمتعي يا حبيبتي". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي "القمر، ملكة جمال العالم، حلوياات الكوكب، ملكة جمال مصر وفرنسا، ما شاء الله عليكي".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" .

مسلسل "فهد البطل"بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، كارولين عزمي، وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.