أكرم حسني يوجه رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب

كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان أكرم حسني عن فخره بالإنجاز الطبي الذي حققه جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، حيث تمكن من تطوير صمامات قلب طبيعية تتكون من أنسجة الجسم وتنمو داخله بشكل طبيعي.

ونشر أكرم صورة للدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "إنجاز طبي جديد يدعو كل مصري للفخر، جراح القلب المصري البروفيسور د. مجدي يعقوب قاد فريق بحثي لتحقيق إنجاز جديد في مجال زراعة صمامات القلب، ابتكاروا صمامات جديدة مصنوعة من الألياف، بتتزرع في الجسم، وبتتكامل مع خلايا الجسم، وبمرور الوقت بتدوب، بتسيب مكانها صمام حي مكون بالكامل من أنسجة المريض نفسه".

يذكر أن الفنان أكرم حسني حضر مساء أمس الأربعاء، احتفالية ألبوم أنغام الجديد، مؤلف كلمات أغنية "تيجي نسيب"، كما حضر أيضا الملحن حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، الذين شاركوا في الألبوم أيضًا.

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