هالة صدقي تنشر صورة لها مع صديقتها اليابانية.. ماذا قالت؟

كتب – مؤمن سعد:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع صديقتها اليابانية.

ونشرت هالة، الصورة، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت: "قلت أغير نوعية الأصحاب، أنا وصاحبتي اليابانية سكونونو، تحبوا تقولوا لها إيه بالياباني طبعًا؟"

من ناحية أخرى، انضمت هالة صدقي مؤخرًا إلى أبطال مسلسل "قهوة المحطة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025، تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد، وانتصار، وغادة طلعت، وعدد من الفنانين ومن إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات. ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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