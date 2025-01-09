15 صورة من احتفال أنغام بألبومها الجديد "تيجي نسيب"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

احتفلت المطربة أنغام بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "تيجي نسيب"، بحضورها ومشاركة نجوم وصناع الغناء، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي أقيمت داخل إحدى قاعات السينمات بمول مصر في مدينة 6 أكتوبر.

حضر الاحتفالية أبطال العمل الغنائي، وهم الفنان أكرم حسني، الملحن حسن الشافعي، الشاعر أمير طعيمة.

كما حضر أيضا، المطرب محمد الشرنوبي، أمير طعيمة وزوجته يسرا الجديدي، الإعلامية لميس الحديدي، والفنانة هند رضا.

حرصت أنغام على التقاط الصور التذكارية على "ريد كاربت" الاحتفالية رفقة صناع الألبوم.

تعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي قام بتأليف كلمات أغنيتين، الأولى "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، والثانية "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي.

كما تعاون أنغام مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

يضم الألبوم 12 أغنية هما: (وبقالك قلب، تيجي نسيب، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وهو أنت مين).

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