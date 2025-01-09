حدث بالفن |راقصة تنجو من الموت وحقيقة التعدي على فنانة ونجمة تحتفل بعقد قران ابنها
12:15 ص الخميس 09 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رنا سماحة تنفي لـ"مصراوي" تعدي طليقها عليها بالضرب، وكيف ردت داليا مصطفى على أنباء طلاقها؟، وحنان ترك تحتفل بعقد قران عمر ترك، وسحر حمدي تنجو من الموت بعد تعرضها لخطأ طبي، وتكريم صناع الهوية المصرية بالنسخة الأولى من "يوم الثقافة" بالأوبرا، وغيرها من الأخبار.
تكريم صناع الهوية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثقافة المصرية أنغام محمد سعد الدشاش رضا البحراوي حنان ترك شكري سرحان تصريحات عمر مصطفى متولي سحر حمدي شيرين عبدالوهاب داليا مصطفى رنا سماحة
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