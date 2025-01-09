محمد الشرنوبي عن أنغام: "نجمتي المفضلة"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة للمطربة أنغام تزامنا مع احتفالها بألبومها الجديد "تيجي نسيب".

ونشر الشرنوبي، صورتين له مع أنغام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا نجمتي المفضلة".

وحرص الفنان أكرم حسني، على حضور احتفالية أنغام لألبومها الجديد، كونه مؤلف كلمات أغنية "تيجي نسيب"، والتي أقيمت مساء الأربعاء بمول مصر.

كما حضر أيضًا الملحن حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، اللذان شاركا في الألبوم الجديد لأنغام.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.

كما قررت أنغام طرح أغنية "تيجي نسيب" على طريقة الفيديو كليب، والاحتفال بها من خلال عرض خاص داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

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