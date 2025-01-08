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بحضور صناع الفن والغناء.. بدء احتفالية أنغام بألبومها الجديد "تيجي نسيب"

08:54 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أكرم حسني يشارك في احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    أمير طعيمة يشارك في احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    أمير طعيمة يصل احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    حسن الشافعي يشارك احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    حسن الشافعي يصل احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    أكرم حسني يشارك في احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    حسن الشافعي يصل احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
  • عرض 9 صورة
    أكرم حسني يشارك في احتفالية أنغام بألبومها تيجي نسيب
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كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

بدأت احتفالية المطربة أنغام بألبومها الجديد "تيجي نسيب"، بحضورها ومشاركة نجوم وصناع الفن والغناء، مساء اليوم الأربعاء، داخل مول مصر.

وحضر الفنان أكرم حسني احتفالية ألبوم أنغام الجديد، مؤلف كلمات أغنية "تيجي نسيب"، كما حضر أيضا الملحن حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، الذين شاركوا في الألبوم أيضا.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاح كبير.

كما قررت أنغام طرح أغنية تيجي نسيب على طريقة الفيديو كليب، والاحتفال بها من خلال عرض خاص داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر الليلة.

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احتفالية أنغام بألبومها الجديد ألبوم تيجي نسيب ألبوم أنغام تيجي نسيب أكرم حسني باحتفالية ألبوم أنغام
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