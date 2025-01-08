"مفيش فن تاني"..عفاف شعيب تكشف موقفا مع والدتها وسرا عن "الشهد والدموع"

كتب – مؤمن سعد:

تحدثت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن بداية دخولها في الوسط الفني، وتعلقها الشديد بصوت أبلة فضيلة قائلة: "حبي للفن بدأ من صوت أبلة فضيلة، لدرجة أنني جلبت آلة حادة حتى أقطع شاشة الراديو وأفهم من أين يأتي الصوت، وعندما تم طلب أطفال للمشاركة في برنامجها، ذهبت مع شقيقتي إلى أبلة فضيلة من وراء والدي، ودخلنا إلى استوديو كبير، وشعرت وقتها أنني دخلت عبق التاريخ".

وتابعت "عفاف" خلال لقائها ببرنامج"ورقة بيضا": "بعدما عدت إلى البيت (خدت علقة) محترمة بسبب التأخير، ووالدتي قالت لي (مفيش فن تاني)، اطلعي وبعدين كوني زي ما أنتي عايزة، ولكن وقتها أخذت أبلة فضيلة رقمي وبعد فترة، وجدت والدتي تتحدث معي بشأن حديث أبلة فضيلة معها، فوالدتي كانت شخصية هادئة وجميلة، وعُرض عليها التمثيل لأنها كانت تشبه ليلى مراد، فهي كانت فتاة جميلة وشيك".

وعن بداية مشوارها الحقيقي، قالت: "إلتحقت بمعهد فنون مسرحية، وأقنعت والدي بأنني سأكون مذيعة، ولكن تدريجيًا دخلت الوسط الفني عن طريق المخرج نور الدمرداش".

وبشأن تقديمها دورًا في مسلسل رأفت الهجان، أوضحت: "عرض عليّ الكاتب صالح مرسي دور (شريفة) في مسلسل رأفت الهجان ورفضت بسبب صغر الدور، وبمجرد أن قرأت السيناريو شعرت أن الدور صغير، لكنني اكتشفت أن هناك شبهًا بيني وبين شقيقة رأفت الهجان في الحقيقة، والتي تحدثت معي بعد عرض الدور لتبارك لي".

وعن دورها في مسلسل "الشهد والدموع"، أضافت: "كانت المحلات تُغلق وقتها من أجل مشاهدة المسلسل، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يخشى أن أرفض الدور بسبب تقديمي دور الأم لشباب كبار، فتحدثت معي الفنانة كريمة مختار لإقناعي بالدور".

وحول حقيقة تقديم الجزء الثالث من مسلسل "الشهد والدموع" قالت: "توقف الجزء الثالث بسببي، لأنني تخوفت من الفشل، فقررت أن أحتفظ بنجاح الأجزاء السابقة".

يُذكر أن، آخر أعمال عفاف شعيب كان مسلسل "محارب" الذي عرض في موسم رمضان 2024 من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور، وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.