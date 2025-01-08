بـ"فستان قصير وجريء"..أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

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"مفيش فن تاني"..عفاف شعيب تكشف موقفا مع والدتها وسرا عن "الشهد والدموع"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نظرة كاملة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وبعدين في أناقتها دي، ما أجملك، بسم الله ما شاء الله عليكي، الجمال عدى الكلام، إيه الجمال ده، تحفة، عسل، اللون ولا أروع".

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.