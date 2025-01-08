بعد نجاتها من الموت.. من هي الراقصة المعتزلة سحر حمدي؟

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الراقصة والفنانة المعتزلة سحر حمدي "تريند" محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعد تعرضها لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي.

وفيما يلي يستعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن سحر حمدي:

وُلدت الفنانة المعتزلة سحر حمدي في 26 يناير 1965 بمحافظة الجيزة، واسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى، لديها ثلاثة أشقاء.

تخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة، واجهت اعتراضات من أسرتها في بداية مشوارها بسبب شغفها بالتمثيل والرقص الاستعراضي.

وبدأت سحر مشوارها الفني كراقصة شرقية قبل أن تنتقل إلى التمثيل، حيث شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها: "أرجوك أعطني هذا الدواء، المشاغبون في نويبع، المشاغبات في السجن".

في أوائل التسعينيات، قررت سحر حمدي اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وبعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عادت عام 2017 لتشارك في تقديم البرامج الدينية، حيث ظهرت في برنامج "أحلى الأوقات" مع الإعلامية بوسي شلبي.

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