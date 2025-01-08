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20 صورة جمعت هنا الزاهد وأحمد حاتم

12:37 ص الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحمد حاتم وهنا الزاهد في قصة حب (2)
  • عرض 21 صورة
    سيلفي هنا الزاهد وأحمد حاتم
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد بجوار احمد حاتم
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد في فيلم قصة حب
  • عرض 21 صورة
    أحمد حاتم وهنا الزاهد
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد واحمد حاتم (2)
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في العرض الخاص لفيلم الغسالة
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد واحمد حاتم في الكواليس
  • عرض 21 صورة
    أحمد حاتم وهنا الزاهد في قصة حب
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في حلوة الدنيا سكر
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد واحمد حاتم (1)
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل انا وهي (2)
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في حلوة الدنيا سكر (2)
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل انا وهي
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل أنا وهي
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل أنا وهي (2)
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد واحمد حاتم
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل أنا وهي_1
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في قصة حب
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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة هنا الزاهد ترند موقع البحث "جوجل" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختفلة، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 5 يناير من كل عام.

ووجه الفنان أحمد حاتم التهنئة لـ هنا الزاهد، بنشر "ستوري" لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة".

وردت هنا الزاهد على تهنئة أحمد حاتم، عبر حسابها في "انستجرام"، وكتبت، ممازحة: "رخم.. أرخم حد قايل كل سنة وأنتي طيبة ياريت ما قلت، وأنت طيب يا سيدي".

هنا الزاهد وأحمد حاتم اجتمعا سويًا في 4 أعمال فنية وهي مسلسل "أنا وهي"، مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، فيلم "قصة حب"، وفيلم "الغسالة".

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هنا الزاهد أحمد حاتم نجوم الفن
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