20 صورة جمعت هنا الزاهد وأحمد حاتم

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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة هنا الزاهد ترند موقع البحث "جوجل" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختفلة، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 5 يناير من كل عام.

ووجه الفنان أحمد حاتم التهنئة لـ هنا الزاهد، بنشر "ستوري" لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة".

وردت هنا الزاهد على تهنئة أحمد حاتم، عبر حسابها في "انستجرام"، وكتبت، ممازحة: "رخم.. أرخم حد قايل كل سنة وأنتي طيبة ياريت ما قلت، وأنت طيب يا سيدي".

هنا الزاهد وأحمد حاتم اجتمعا سويًا في 4 أعمال فنية وهي مسلسل "أنا وهي"، مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، فيلم "قصة حب"، وفيلم "الغسالة".

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