"غريبة ومزعجة".. هكذا ردت نجمات "وتر حساس" على انتقادات إجرائهن عمليات التجميل

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة هيدي كرم على الانتقادات التي طالت نجمات العمل الفني في بداية عرض مسلسل "وتر حساس"، فيما يخص الملابس إجراء عمليات تجميل.

وقالت هيدي، خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، اليوم الثلاثاء، إن هذه الانتقادات صبّت في مصلحة العمل لأنها أثارت الفضول لدى الجمهور لمتابعة المسلسل، مرادفة: "الانتقادات أكيد بتزعج بس المسلسل استفز الجمهور إنه يتفرج، مفيش ممثل هينبسط من فكرة الانتقادات خصوصا لما الانتقاد يكون شرس وجاي من السوشيال ميديا، وكان في حالة إحباط من التعليقات السلبية".

وعقبت الفنانة إنجي المقدم، وقالت: "في بداية عرض المسلسل، سمعت عن الانتقادات، لكني بطبيعتي مش بحب أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا، كنت أسمع ذلك من الناس في الخارج، بيقولوا ما تزعلوش! وكنت مستغربة، لأن أنا عايز أقولهم أني مبسوطة جدًا".

تابعت إنجي:"ناقشت الموضوع مع صبا مبارك، وقلت لها: مش عاوزين حد يسرق فرحتنا بنجاح العمل".

أما الفنانة صبا مبارك، علقت، قائلة: "مش فاهمة الانتقادات! غريبة جدًا، سلمى طالعة بدور طبيبة تجميل، ومن الطبيعي تكون مهتمة بمظهرها وشكلها لأن ده جزء من الشخصية".

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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