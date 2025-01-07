بالصور.. نيرمين الفقي في جلسة تصوير على حمام السباحة

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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نيرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة شتوية من أمام حمام السباحة، ووجهت الشكر والتحية لفريق العمل الذي شاركها جلسة التصوير.

واحتفلت الفنانة نيرمين الفقي بالكريسماس، وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من الأجواء الاحتفالية التي عاشتها، حيث نشرت صور عبر حسابها على نفس التطبيق، وهي تقوم بتزيين شجرة الكريسماس وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نيرمين الفقي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيرمين الفقي تشارك في مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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