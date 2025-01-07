ياسمين عبد العزيز تنشر صورة .. وبدرية طلبة تعلق الله عليكي ياجميلة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة تحمل اسم الله عز وجل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصورة من نجوم الفن والجمهور، وعلقت الفنانة بدرية طلبة قائلة: "الله عليكي يا جميلة، ربنا يحفظك ويحميكي ويبعد عنك اللي يأذيك"، بينما اكتفت السيناريست إنجي علاء بوضع رمز القلوب.

أما تعليقات الجمهور فجاءت منها: "ربنا يصلح حالنا وحالك يا حبيبتي"، "الله يسعدك ويعطيكي حتى ترضي"، "ربنا يجبر خاطرك"، "ربنا يراضيكي ويرضى عنك"

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كلًا من كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

على جانب آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله"

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