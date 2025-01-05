أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها
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كتب - معتز عباس:
شاركت المطربة رنا سماحة، متابعيها جلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب.
ونشرت رنا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خفف من التوتر واستمتع بالأفضل".
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يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.
وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الآمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".
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