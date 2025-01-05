لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها

10:51 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة من اغنيتها الأخيرة (2)
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة في حفل رأس السنة
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة في حفل رأس السنة (2)
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة على انستجرام (3)
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة من اغنيتها الأخيرة
  • عرض 9 صورة
    رنا سماحة على انستجرام (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة رنا سماحة، متابعيها جلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت رنا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خفف من التوتر واستمتع بالأفضل".

View this post on Instagram

A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.

وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الآمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

اقرأ أيضًا:

نيكول سابا تتعاون مع وزة في أغنية "معلمة"

"بتعرف تعد لحد كام".. محمد إمام يواصل الترويج لفيلمه الجديد "شمس الزناتي"

رنا سماحة انستجرام رنا سماحة الملحن سامر أبو طالب انفصال رنا سماحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن | حقيقة حمل دنيا سمير غانم وفنانة تهاجم لاعب كرة وطلاق بتول الحداد

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟