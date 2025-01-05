دنيا سمير غانم تنفي شائعة حملها (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

نفت الفنانة دنيا سمير غانم الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول حقيقة حملها للمرة الثانية.

وقالت دنيا، خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "ده خبر مش صحيح، بس طبعًا إن شاء الله أتمناه، بإذن الله".

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة"، وتقدم خلال أحداث الفيلم شخصية لاعبة بوكس تدعى "روكي"، وتعمل "بودي جارد" للفنان محمد ممدوح، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، بمشاركة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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