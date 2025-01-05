إيناس مكي "تريند" على "جوجل" بسبب شقيقها أحمد مكي

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة إيناس مكي قائمة الموضوعات الرائجة على محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وخلال اللقاء، تحدثت إيناس عن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، قائلة: "الإشاعات اللي بتقول إن فيه خناقة أو مشاكل بينا مش صحيحة تمامًا، أحمد هو ضهري وسندي وأخويا، وفكرة إنه يتوسطلي مش موجودة عندنا، ده طبيعتنا إحنا كعيلة".

وأضافت: "أنا ما بتدخلش في حياته، وهو كمان ما بيتدخلش في حياتي، وده ينطبق على كل إخواتنا الخمسة، كل واحد فينا ليه حياته الخاصة، لما بيحتاج يسألني عن حاجة فنية، بيجي يسألني بنفسه، وأنا بدي له مساحته كاملة".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة إيناس مكي كانت بفيلم "إتنين للإيجار" عام 2023.

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