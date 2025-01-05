بشرى تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة بشرى والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت.

وكتبت بشرى، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "خالص التعازي والمواساة، لصاحب السمو الملكي الأمير بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة والدتهما رحمها الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بفيلمها "آخر الخط" في عرض خاص، شهد حضور عدد كبير من النجوم، والعمل من بطولة بسمة، محمد القس، محمد علي رزق، وئام مجدي.

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