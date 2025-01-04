لطيفة تنشر إطلالة أنيقة لها.. والجمهور يغازلها (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة لطيفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت لطيفة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة بدون تفاؤل وأمل وإيمان لا تسوى شىء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عنوان للفن والنجاح والتجدد والاستمرارية" ، "ما شاء الله تبارك الرحمن ربي يحفظك" ، "لطووفة ملكة الفن" ، "انتي سكرة"، "الحلوة".

يذكر أن، لطيفة، حصلت على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

ألبوم "مفيش ممنوع" تضمن 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.

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