"رحلة مكنتش مترتبة".. أسما شريف منير مع الأصدقاء في جنوب سيناء- صور

كتب- مروان الطيب:

شاركت أسما شريف منير، متابعيها صور من رحلتها إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت أسما في الصور مع عدد من الأصدقاء وهم يستمتعون بوقتهم وكتبت: "الرحلة دي مكنتش مترتبة خالص، جت على اخر لحظة ومكناش طالعين مع بعض حتى، وكانت من أهدى وألذ السفريات، إحساس مريح أنك تكون حولين ناس بتحبهم وأنت بتبدأ سنة جديدة، أنا ممتنة على وجودكم في حياتي".

وتعرضت أسما شريف منير، لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بوزن زائد خلال الفترة الماضية، وقالت "أسما"، في حديثها ببرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام: "أنا اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخننة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة انزل من البيت من كتر الخوف".

يذكر أن، آخر مشاركات أسما شريف منير الفنية كانت بفيلم "بحبك" عام 2022 بطولة الفنان تامر حسني.

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