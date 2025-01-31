بينهم "حكيم باشا وفهد البطل".. شاهد 10 بروموهات لمسلسلات رمضان 2025

=كتب- هاني صابر:

تواصل الجهات المنتجة والقنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2025، طرح البروموهات التشويقية للعمل، نوعا من الترويج لهذه الأعمال التي تنافس في الموسم الرمضاني هذا العام.

ومن الأعمال التي طرحت بروموهات تشويقية "حكيم باشا" و"فهد البطل" و "عقبال عندكوا" و "وتقابل حبيب" و "ولاد الشمس " و " الكابتن" و "النُص" و "شهادة معاملة أطفال " و "الحلانجي" و "حياة أو موت".

ونستعرض لكم البروموهات التشويقية لـ مسلسلات رمضان 2025 في السطور التالية:

برومو مسلسل حكيم باشا

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"حكيم باشا" البرومو التشويقي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

ويشارك في بطولته أيضا: أحمد عبدالله محمود ومحمد العمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وعايدة فهمي وحمدي هيكل، ومن إخراج أحمد خالد أمين .

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برومو مسلسل فهد البطل

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "فهد البطل" البرومو التشويقي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، غادة طلعت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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برومو مسلسل عقبال عندكوا

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"عقبال عندكوا" البرومو التشويقي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.

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برومو مسلسل ولاد الشمس

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"ولاد الشمس" البرومو التشويقي للعمل الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

وكشف البرومو ، عن ظهور الفنان أحمد مالك وهو يلعب مباراة ملاكمة ويفوز فيها، ويقول بعدها جملة "فيه ناس ربنا كاتب عليها متبقاش ملك نفسها إحنا مينفعش نسيب اخواتنا مع الراجل ده".

مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه الدسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندي، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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برومو مسلسل وتقابل حبيب

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "وتقابل حبيب" البرومو التشويقي للعمل الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "وتقابل حبيب" تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وينافس بقوة في الموسم الرمضاني.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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برومو مسلسل الكابتن

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل"الكابتن" عن البرومو التشويقي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "الكابتن" تدور أحداثه في 15 حلقة وهو عبارة عن دراما اجتماعية بطابع كوميدي، ويجسد أكرم حسني خلال أحداثه شخصية طيار يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية الساخرة.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر،سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبدالوهاب، وأحمد الرافعي، ومن تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

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برومو مسلسل النص

طرحت احدى المنصات الرقمية، البرومو التشويقي لمسلسل "النص" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد آمين، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ويجسد أحمد أمين بالمسلسل شخصية "نصاب تائب" يُدعى عبد العزيز النص، ويبحث عن عمل شريف، وفجأة يجد نفسه في صراع سياسي شديد ويصبح بطل شعبي.

مسلسل "النُص" تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي تشويقي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأحداث المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

المسلسل بطولة أحمد آمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" البرومو التشويقي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

وشهد البرومو، ظهور محمد هنيدي وهو يطلق طلقة في الهواء وهو ما يصيب الفنانة سماء إبراهيم بالفزع، ويطلق بعدها ضحكات عالية.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسماء إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، ويعرض خلال شهر رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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برومو مسلسل الحلانجي

طرحت قناة النهار العارضة لمسلسل" الحلانجي" حصريا عبر شاشتها في شهر رمضان 2025، البرومو التشويقي للعمل.

تدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويخوض بطولته الفنان محمد رجب.

مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

برومو مسلسل حياة أو موت

طرحت قناة النهار العارضة لمسلسل "حياة أو موت" حصريا عبر شاشتها في شهر رمضان 2025، البرومو التشويقي للعمل.

مسلسل "حياة أو موت" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد "حنان" بالعمل شخصية دكتورة تدعى حياة أبو راضي وتتهم بجريمة قتل وتدخل في العديد من الأزمات.

"حياة أو موت" تتكون أحداثه من 15 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، وآخرين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هاني حمدي.