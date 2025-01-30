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"ليس له مثيل".. مارتن لورانس يشيد بفعاليات "موسم الرياض" ويشكر تركي آل الشيخ

11:45 م الخميس 30 يناير 2025

النجم العالمي مارتن لورانس

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كتب- مروان الطيب:

أشاد النجم الأمريكي العالمي، مارتن لورانس بفعاليات "موسم الرياض"، وبالتحديد بحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي شهد حضوره وسط نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ونشر مارتن لورانس صورة تجمع نخبة من النجوم على هامش حفل "Joy Awards" عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "ليس له مثيل، تركي آل الشيخ، جوي أوورد، المملكة العربية السعودية".

وقام النجم مارتن لورانس بزيارة المملكة العربية السعودية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها فيلم الأكشن "Bad Boys: Ride or Ride" وشاركه البطولة النجم ويل سميث، وسط استقبال حافل من قبل الجمهور والمحبين هناك.

كما ظهر مارتن لورانس بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" في مقطع فيديو مع الفنان رامز جلال، وسط توقعات بأن يكون أحد ضحايا برنامج المقالب الجديد خاصته والمقرر عرضه بأول أيام شهر رمضان 2025.

يذكر أن، مارتن لورانس يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الرسوم المتحركة "Sneaks" ويعرض في شهر أبريل المقبل.

مارتن لورانس يشيد بفعاليات موسم الرياض

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مارتن لورانس موسم الرياض Joy Awards السعودية تركي آل الشيخ
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