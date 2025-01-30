"البعد عنه غنيمه".. ماذا قال أحمد حلمي عن مقالب رامز جلال؟

كتب - معتز عباس:

رد النجم أحمد حلمي على ممازحة الفنان رامز جلال وتوعده الإيقاع به في أحد حلقات برنامج المقالب، الذي يقدمه في رمضان كل عام.

وقال حلمي، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "أنا مش بقابل رامز قبل رمضان بـ 6 شهور، هو دايما بيجي بس مابقبلوش بيخبط مبفتحش الباب، ببقى مش ضامن هيعمل اية البعد عنه غنيمه، لأنك لازم تبعد عنه بوقت كافي عشان تبقى ضامن أنه مش هيصطادك".

ومن جانبه علق الفنان حمدي الميرغني، قائلًا: "أنا نفسي هو يجي تحت المخرطة إحنا ياما جينا تحت مخرطته، رامز حبيبنا وكنا بنتكلم عنه بهزار في مسرحية "بني آدم"، ومبسوطين من ردود الفعل على المسرحية ونتمنى الايام الجاية تبقى أحلى".

وكان رامز جلال مازح صديقه النجم أحمد حلمي، بعد ذكر اسمه في مسرحية "بني آدم"، والتي تعرض حاليًا على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض.

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وقال أحمد حلمي في مشهد من المسرحية: "رامز جلال الوحيد اللي بينفد في رمضان الواد ده"، ليرد عليه حمدي الميرغني: "مع أنه شيطان أكتر مننا بس هي أرزاق".

ورد رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلًا: "ليك يوم يا حلمي، مسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة، انصحه يا حمدي".

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