رمضان 2025.. محمد عبدالعظيم يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشاركته في "نص الشعب اسمه محمد"

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد عبدالعظيم، تجاوزه الأزمة الصحية التي عانى منها مؤخرا، وخضع بسببها لفحوصات طبية في إحدى المستشفيات.

الفنان محمد عبد العظيم، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قال: "الحمد لله حاليا صحتي فل الفل، وعدت إلى تصوير مشاهدي في المسلسلات التي أشارك فيها، خلال رمضان 2025".

وتابع: "أواصل حاليا تصوير مشاهدي، في مسلسل (نص الشعب اسمه محمد)، و هو عمل كوميدي جميل، وأقدم فيه شخصية تدعى (سمير)، هو زوج الشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، وعلى عكس المتوقع هي شخصية طيبة ودمها خفيف، وليست شريرة".

وأضاف: "مسلسل (نص الشعب اسمه محمد)، مكون من 15 حلقة، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي سالم ، وبطولة مجموعة جميلة منهم عصام عمر، ورانيا يوسف، وسوسن بدر، ومحمد محمود، ومايان السيد، و ألفت إمام، وغيرهم".

و أوضح الفنان محمد عبد العظيم: "لدي أيضا تصوير، لمشاهدي في مسلسل (أشغال شقة جدا)، التجربة الممتعة التي أسعد بالمشاركة في موسمها الثاني، وتقديم شخصية دكتور عصام الطبيب في مصلحة الطب الشرعي".

مسلسل "أشغال شقة جدا"، بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، أسماء جلال، سلوى محمد علي، ومن ضيوف الشرف، انتصار، وإيمان السيد، وريم خوري، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.

الفنان محمد عبد العظيم، نشر مؤخرا عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له من داخل المستشفى، وكتب: "الحمد لله والشكر لله، عدت على خير، كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت إني سليم وقلبي قلب أسد".

وأضاف: "طلعوا شوية كولسترول ودهون، وأنا روحت البيت ورحت الجيم كمان بفضل الله وكرمه".