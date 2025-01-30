تفاصيل مفاجآت ألبوم محمد منير

كتب-مصطفى حمزة:

يعقد النجم محمد منير، جلسات عمل مكثفة في استديو الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أمير محروس، لتسجيل أغاني ألبومه الجديد، بعد استقراره على طرح ألبوم كامل.

النجم محمد منير، وضع مؤخرا اللمسات النهائية على سادس أغاني ألبومه، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي الزيات، و ألحان أحمد زعيم، و توزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.

ويتعاون النجم محمد منير، في الألبوم، للمرة الأولى، مع الشاعر مصطفى حدوتة، إذ انتهى مؤخرا، من تسجيل أغنية من كلماته، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وميكس أمير محروس.

ويشهد الألبوم أيضا، تعاون النجم محمد منير، الأول، مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعرة منه القيعي، إلى جانب تقديم الدويتو الذي يجمعه مع النجم تامر حسني، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم.