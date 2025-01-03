ميسرة لمصراوي: " فيلر إيمان أيوب فاشل ولم أعرفها بسبب تغير ملامحها"

كتبت: بسمة ثروت

كشفت الفنانة ميسرة أنها قد تفاجأت بتغير ملامح الفنانة إيمان أيوب بعد التجميل، وأن ما خضعت له من إجراءات حقن الفيلر لم يكن موفقا على الإطلاق.

وقالت ميسرة في تصريح خاص لمصراوي: "شعرت بالدهشة من ملامح إيمان أيوب بعد التجميل، ولم أستطيع التعرف عليها، وهذا يدل أن الفيلر الذي قامت به فاشلاً، وطبيب التجميل الذي قام به لم يكن موفق، إذ قام بنفخ شفايفها بشكل مبالغ فيه جداً، وكان يكفي نقطتان فقط من الفيلر، وأنا الحمد لله لم أقم بعمل فيلر لشفايفي مطلقاً".

وأضافت: "توقفت عن إجراء أي تجميل منذ عدة سنوات، حتى البوتكس توقفت عنه لأنني لست بحاجة إليه، وأنفي أصبحت متناسقة حاليا الحمد لله بعدما قمت بإصلاحها لدى طبيبان كان طلبهما الواضح ألا أقترب منها مرة أخرى، ولكنني لست رافضهة عن التجميل بشكل عام فلا توجد امرأة ترفض التجميل قطعاً".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميسرة "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وميسرة، وقصة يوسف إدريس، وسيناريو، وحوار خالد يوسف، وإخراج خالد يوسف.