محمود البزاوي يكشف عن موقف كوميدي و شقة مسكونة في هولندا مع أحمد السقا

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمود البزاوي، عن كواليس استئجاره إحدى الشقق السكنية، أثناء وجوده في هولندا لتصوير فيلم "همام في أمستردام".

ونشر البزاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يحكي كواليس وجوده في شقة مسكونة مع الفنان أحمد السقا، أثناء تصوير فيلم "همام في أمستردام"، وعن تعرضهما لموقف كوميدي بسببها.

وقال البزاوي: "شقة أمستردام في هولندا، يا سلام كنا واخدين شقة أنا والسقا، أنا في الدور الأول وهو في الدور التاني، أنا نمت قدام التلفزيون وشوية ونمت خالص وصحيت بعد ساعتين لقيت الأباجورة اللي كانت على يميني بقت موجودة على شمالي، والزرعة اللي كانت موجودة في جنب الأوضة، لقيتها موجودة ورا الباب على طول".

وتابع: "اتخضيت قولت السقا بيعمل معايا الحاجات دي ليه، شوية ولقيت السقا نازل مخضوض ومتوتر جدًا ووشه أحمر، قولت له فيه ايه؟، قالي انت ايه الحركات اللي انت بتعملها دي، قولت له الحركات اللي بعملها فيك ولا الحركات اللي بتعملها فيا، وانا لقيت الحاجات منقولة من مكانها، قالي انا كمان لقيت الحاجات منقولة من مكانها، ملاقتش الشبشب في مكانه والكراسي محطوطة فوق بعضها".

واستكمل: "فجأة سمعنا صوت سرينة، فتحنا الشباك، قالي بص يا بزاوي على التلفزيون، بصيت لقيت قناة إخبارية إحنا على الهوا، اتاري الحادثة منقولة على الهوا، قالي ايه يا معلم الظاهر أن العفاريت بتصورنا، قلت له عفاريت ايه بس يا سقا، ده انت العفريت الوحيد اللي موجود في حياتي".

فيلم "همام في أمستردام" انتاج عام 1999، ويعد من أهم وأشهر الأفلام الشبابية بفترة التسعينات وشارك ببطولته نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم النجم محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، أيمن الشيوي، محمود البزاوي، تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

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يذكر أن، الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا، ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان احمد العوضي، والمقرر عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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