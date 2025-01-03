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بـ"ملابس البيت".. ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة لوالدتها

01:11 م الجمعة 03 يناير 2025

الفنانة القدير الراحلة رجاء الجداوي

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كتب- هاني صابر:

شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة القدير الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وهي تحملها بطفولتها.

ونشرت أميرة، الصورة، عبر حساب والدتها على إنستجرام، وظهرت "رجاء" بملابس البيت داخل منزلها.

وتوفيت رجاء الجداوي يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية حتى وافتها المنية.

أميرة مختار رجاء الجداوي نجوم الفن
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