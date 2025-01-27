محمد رمضان ينشر فيديو وسط جمهوره في أحد شوارع باريس

أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو له وسط جمهوره، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة باريس الفرنسية.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مابنرقصش باليه، إحنا ملوك الشانزيليزية، باريس في الليل".

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طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

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