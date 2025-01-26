بالصور.. هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فتات الكاميرا".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قمر أوي بجد"، "استايل يجنن يا هدى"، "مشوفتش في جمالك"، زي القمر أوي".

View this post on Instagram A post shared by هدى الإتربي-Hoda Eletreby (@hodaeletreby)

وشاركت الفنانة هدى الإتربي بالجزء الأول من مسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، إخراج أحمد خالد موسى، ولفتت الأنظار لدورها "دينا رفارف" وحققت خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، الفنانة هدى الإتربي تشارك بمسلسل "هابي هالوين" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم حنان مطاوع، محمود عبد المغني، كلوديا حنا، محمد كيلاني، مروة الأزلي، تأليف وإخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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