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محمد رمضان يشارك متابعيه أحدث جلسة تصوير بصحبة أصدقائه ويعلق: "باريس ليلا"

07:21 م الأحد 26 يناير 2025
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    محمد رمضان في حفل عشاء في باريس (1)
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    محمد رمضان في حفل عشاء في باريس (3)
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    محمد رمضان في حفل عشاء في باريس (2)
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    محمد رمضان في حفله الغنائي بباريس (3)
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    محمد رمضان في حفله الغنائي بباريس
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    محمد رمضان في حفله الغنائي بباريس (2)
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا، من حفله الغنائي الذي أقيم الخميس الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر رمضان مجموعة صور له بصحبة أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "باريس ليلا".

تفاعل المعجبين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسطورة واحد"، "ثابت وكفى"، "ثقة في الله نجاح"، "استمر في التألق أيها النجم"، "نجمي المفضل".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

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