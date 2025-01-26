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ميس حمدان لمصراوي: أحب ياسر جلال وأتمنى الوقوف أمامه في عمل فني

06:25 م الأحد 26 يناير 2025

ميس حمدان

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كتبت- بسمة ثروت:

أكدت الفنانة ميس حمدان سعادتها بالتعاون مع الفنان آسر ياسين، والمخرج تامر محسن في مسلسل "الحب كله"، وكشفت عن حرصها على متابعة مسلسل "جودر" بدراما رمضان

وقالت ميس حمدان في تصريح خاص لمصراوي: "المخرج تامر محسن رشحني كضيفة شرف بمسلسل (الحب كله)، وهي تجربة جميلة استمتعت بها، ودفعة جديدة لتشجيعي للعودة إلى التمثيل بعد توقف، واستمعت بالعمل مع آسر ياسين الذي تربطني صداقة به وبزوجته، لذا كنت على طبيعتي بالمشاهد التي تجمعني به، واستمتعت أيضا مع تامر محسن المخرج المتميز، الذي يمنح الفنان إحساس مختلف".

وعن الأعمال التي سوف تتابعها في رمضان القادم: "سأحرص على متابعة الكثير من الأعمال لنجوم أحبهم، وبالأخص مسلسل (جودر) الذي شاهدته العام الماضي، وسأتابع الجزء الثاني منه هذا العام، فأنا أحب ياسر جلال جداً سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وأتمنى أن يجمعني به عمل في يوم من الأيام".

ميس حمدان آسر ياسين مسلسل الحب كله مسلسلات رمضان 2025
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