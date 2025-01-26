رنا سماحة في رسالة غامضة: "ربنا ينتقم من كل أب بيؤذي ابنه"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة رنا سماحة رسالة غامضة لمتابعيها وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وكتبت رنا عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك: "ربنا ينتقم من كل أب بيدور إزاي يأذي ابنه اللي منه، وينتقم من كل عيلة معرفتش تربي وبتقوي على الغلط، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يردهولكم في أعز ما ليكم، ويقدر كل اللي اتكتب عليها تبقى أب وأم أحصدوا اللي بتزرعوه".

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.

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