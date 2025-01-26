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رمضان 2025.. 15 صورة لنجوم مسلسل "العتاولة 2"

12:48 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد السقا من كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة من كواليس العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    باسم سمرة من كواليس تصوير العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    باسم سمرة ونسرين أمين من كواليس العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    باسم سمرة
  • عرض 15 صورة
    زينة
  • عرض 15 صورة
    باسم سمرة ونسرين أمين من الإسكندرية
  • عرض 15 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 15 صورة
    كواليس تصوير العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2
  • عرض 15 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 15 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 15 صورة
    طارق لطفي
  • عرض 15 صورة
    أحمد السقا
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كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسلسل "العتاولة 2" تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمناطق متفرقة في القاهرة، بعد الانتهاء من التصوير في محافظة الإسكندرية.

ويشهد فريق عمل الجزء الثاني انضمام العديد من النجوم، منهم: فيفي عبده، نسرين أمين، إلى جانب نجوم الجزء الأول، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وقررت الشركة المنتجة إنتاج جزء ثان من المسلسل بمعظم أبطال الجزء الأول، إلى جانب انضمام عدد من ألمع النجوم للأحداث.

وطرحت "شاهد" مؤخرًا عددا من الملصقات الدعائية المنفردة لأبطال مسلسل "العتاولة 2" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

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مسلسل العتاولة 2 محافظة الإسكندرية رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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